Brutalny gwałt w centrum Warszawy. Prokuratura zmienia zarzuty. Sprawca odpowie za zabójstwo Lizy

Do dramatycznych zdarzeń doszło w niedzielę, 25 lutego br. w godzinach porannych przy ulicy Żurawiej, w samym centrum Warszawy. Zamaskowany napastnik zaatakował 25-letnią obywatelkę Białorusi przy użyciu noża.

- 25-letnia kobieta wracała do domu i to wtedy została zaatakowana przez zamaskowanego w kominiarkę mężczyznę. Napastnik zaszedł swoją ofiarę od tyłu i przyłożył jej nóż do szyi. Dusząc kobietę i zatykając jej usta siłą zaciągnął ją do pobliskiej bramy – wskazał podisnsp. Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji. - Nagą i nieprzytomną kobietę leżącą na schodach znalazł dozorca i to on powiadomił o wszystkim policjantów.