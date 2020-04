Budowa autostrady A2 na ostatniej prostej. Czy drogowcy otworzą trasę do wakacji?

Pod koniec lipca autostrada A2 z rogatek Warszawy (węzeł Lubelska) do obwodnicy Mińska Mazowieckiego miała być gotowa. W sumie w budowie jest 14,6 km szybkiej drogi na wschód: 5,6 km autostrady od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) oraz 9 km odcinek od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Oba buduje Polaqua. Wykonawca zamiast standardowej asfaltowej nawierzchni wybrał beton (popularny np. na szybkich drogach w Niemczech).

Zaawansowanie robót - na koniec lutego - wynosiło ok. 75 proc. Jeszcze w lutym Małgorzata Tarnowska zapewniała, że droga zostanie otwarta w wakacje. Teraz sytuacja się nieco zmieniła. - Wszyscy wykonawcy zgłosili roszczenia [prośba o możliwość przedłużenia prac -red.]. Budowa trwa jednak nadal - - mówi nam teraz rzecznik warszawskiej GDDKiA. Na budowie A2 zabrakło przede wszystkim pracowników z Ukrainy, którzy wraz z rozpoczęciem epidemii w Polsce w zdecydowanej większości wrócili do siebie. Prace jednak cały czas trwają, więc raczej nie powinniśmy się spodziewać znacznych opóźnień.