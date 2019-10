Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Lublin. Niebawem otwarcie odcinka Garwolin-Kołbiel

Droga ekspresowa S17 docelowo ma łączyć Warszawę z przejściem granicznym z Ukrainą w Hrebennem. Póki co, gotowy jest jej 140-kilometrowy odcinek - od początku obwodnicy Garwolina (jadąc od Warszawy) do końca obwodnicy podlubelskich Piask. Zanosi się na to, że już niebawem kolejny, 13-kilometrowy, odcinek trasy zostanie oddany do użytku.

– Na odcinku od końca obwodnicy Garwolina do początku obwodnicy Kołbieli trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz odbiory obiektów inżynierskich. Myślę, że do 6 grudnia kierowcy pomkną już tą drogą – mówił "Dziennikowi Wschodniemu" Zbigniew Szepietowski, zastępca dyrektora oddziału ds. inwestycji GDDKiA w Lublinie.

W przyszłym roku mają być gotowe kolejne odcinki S17. W połowie 2020 r. ma być otwarta obwodnica Kołbieli, a potem odcinek od końca obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska przed Warszawą.