Budowa metra na Bemowo. Tarcze Krystyna i Elisabetta są gotowe do pracy. Drążenie tuneli rozpocznie się pod koniec lipca

Krystyna i Elisabetta rozpoczynają pracę

Kilkuset tonowe tarcze TBM - Krystyna i Elisabetta - na Bemowie zostały opuszczone do komory startowej stacji Powstańców Śląskich. Zanim jednak zniknęły w wąskim otworze technologicznym, przemierzyły kilkudziesięciometrową trasę, podwieszone do ogromnego dźwigu do zadań specjalnych. Na poziomie -2 czekało je jeszcze precyzyjne ustawianie w betonowych kołyskach.

- Teraz czas na podłączenie wszystkich urządzeń sterowania oraz montaż zaplecza, które wraz z tarczą mierzy niemal 100 metrów długości. Drążenie dwóch tuneli w kierunku stacji Ulrychów rozpocznie się pod koniec lipca - poinformował stołeczny ratusz.

Film z operacji rozruchu tarczy można zobaczyć TUTAJ.