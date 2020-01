Budowa metra na Bródnie. Tarcze drążące tunel podziemnej kolejki są w drodze na plac budowy [ZDJĘCIA]

- Przypomina to wielkie klocki lego, z czego jeden klocek to masa 20-50 ton. Jako ostatnie pojadą głowice skrawające - powiedział Sawicki.

Na stacji C21 Bródno obecnie jest budowany jest szyb startowy. Montaż tarcz będzie prowadzony na placu budowy, a następnie maszyny zostaną opuszczone do szybu startowego. Po zakończeniu montażu i rozruchu na przełomie marca i kwietnia ruszy pierwsza tarcza drążąca tunele w kierunku stacji Trocka, zaś po około miesiącu w ślad za nią ruszy drugi TBM .

Dojedzie za niecałe dwa lata

Przypominamy, że 3 kolejne stacje II linii metra (C19 Zacisze, C20 Kondratowicza oraz C21 Bródno) zostaną połączone ponad czterema kilometrami tuneli. Za ostatnią ze stacji powstanie również wielka hala służąca do zawracania i postoju pociągów. Pod dachem znajdzie się aż 11 torów. Kontrakt przewiduje także budowę trzech wentylatorni. Wykonawca, tj. konsorcjum firm Gulemark i Astaldi na realizację projektu ma 36 miesięcy, co oznacza, że wszystkie prace muszą zakończyć się do września 2021 roku. Umowa z miastem opiewa na kwotę dokładnie 1 397 895 000 zł.