Budowa metra warszawskiego. Tarcza Maria zakończyła drążenie pierwszego tunelu na Bródnie

Następne zadanie tarczy to wydrążenie kolejnego tunelu w kierunku budowanej stacji C19 Zacisze. Tutaj Maria będzie miała więcej pracy, bowiem odcinek będzie znacznie dłuższy - aż 1320 m tunelu i 880 pierścieni do ułożenia. W sumie łączna długość tuneli szlakowych D19, D20, D21 - nie licząc długości stacji - wyniesie 5785 m, co daje do ułożenia 3858 pierścieni prefabrykowanych.

Jak wyliczono - w tym czasie tarcza wydrążyła dokładnie 919,5 m tunelu, obudowując go jednocześnie 613 pierścieniami. Według średniej, Maria drążyła ponad 24 metry tunelu dziennie. Zgodnie z planem, dalsze procedury w rozbudowie metra na Bródnie to przegląd systemów i prace serwisowe - m.in. wymiana narzędzi skrawających. W tym samym czasie tarcza będzie przetaczana przez stację C20 Kondratowicza.

Stacje zostaną połączone ze sobą ponad czterokilometrowym torowiskiem. Za ostatnią ze stacji pow5staje także komora torów odstawczych - będzie służyła do zawracania i postoju pociągów - tak, jak dzieje się to na pierwszej linii metra przy stacji Młociny. Koszt inwestycji to 1 397 895 000 zł, a termin oddania jej do użytku to wrzesień 2021 roku.