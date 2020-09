Budowa mostu pontonowego na Wiśle. Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

Budowa mostu pontonowego. Utrudnienia przy Moście Północnym

W związku z awarią rurociągu przesyłowego do oczyszczalni ścieków "Czajka", we wtorek rano rozpoczęła się budowa mostu pontonowego na Wiśle, na którym ułożony zostanie tymczasowy tunel przesyłowy. W akcji udział weźmie ok. 200 żołnierzy, z których ok. 50 czuwać będzie nad utrzymaniem mostu. Przeprawa podtrzymująca tymczasowy rurociąg będzie mierzyć 245 metrów i składać się z sześciu połączonych ze sobą części. Prace nad budową mostu potrwają do czwartku.

Ze względu na budowę tymczasowego systemu przesyłu poprowadzonego po moście pontonowym na obu brzegach Wisły wystąpią przejściowe utrudnienia w poruszaniu się pieszych i rowerzystów - poinformował Zarząd Zieleni.

Po stronie Bielan, na lewym brzegu rzeki zamknięto fragment ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Farysa - w pobliżu budynku kolektora MPWiK. Rowerzyści nie przejadą też drogą dla rowerów na ul. Wybrzeże Gdyńskie po wschodniej stronie. Cyklistom wyznaczono objazdy - znaki kierują na równoległą trasę po drugiej stronie ulicy, dokąd prowadzi łącznik rowerowy pod estakadami. Ponowna zmiana strony odbywa się poprzez kładkę pieszo rowerową w rejonie węza z Mostem Północnym.