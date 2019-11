Budowa obwodnicy Marek zostanie wreszcie dokończona. Podpisano dwie umowy z wykonawcą. Prace potrwają do 2021 roku

Podpisano dwie umowy na dokończenie budowy obwodnicy Marek. Dotyczą one kontynuacji projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (z węzłem) oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami. Prace mają zakończyć się wiosną 2021 roku. Ich koszt to ok. 166 mln zł. Szczegóły w artykule poniżej.