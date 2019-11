Budowa POW opóźniona? ''Wszyscy przyznali, że opóźnienie będzie, ale nie można tego powiedzieć oficjalnie"

Wszystko wskazuje na to, że budowa Południowej Obwodnicy Warszawy nie zakończy się w terminie. Odcinek POW przebiegający przez Ursynów i Wilanów według planu miał powstać do 31 sierpnia 2020 roku. Póki co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zmienia terminu umownego, ale wykonawca inwestycji ''złożył kilkanaście roszczeń'', co najprawdopodobniej opóźni budowę. Ale to nie koniec złych wiadomości w temacie obwodnicy. Szczegóły w artykule poniżej.