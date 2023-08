Budowa żłobka przy Kasprzaka na Woli. Budynek placówki już stoi. Powstał tylko w trzy miesiące. "To niesamowite"

Jak dodała radna dzielnicy Ewa Statkiewicz, z uwagi na wymogi pożarowe, klatki schodowe, szyby windowe i ściana działowa wykonane są tradycyjnymi metodami. - Choć murarze uwijali się jak w ukropie, to ta niewielka część powstawała tyle samo czasu, co znacznie większa część budynku realizowana w systemie modułowym - podkreśliła radna.

To niesamowite, jakie efekty daje wybór technologii modułowej, która pozwala na budowie składać jedynie wcześniej przygotowaną konstrukcje - powiedział burmistrz dzielnicy.

Jak będzie wyglądał żłobek?

Żłobek przy Kasprzaka to 6-oddziałowa placówka dla 150 małych warszawianek i warszawiaków. Budynek będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb małych dzieci. Do dyspozycji najmłodszych będzie 6 sal z dziecięcymi toaletami, szatniami, nowoczesną kuchnią, wózkarnią i placem zabaw.

Żłobek, którego koszt budowy to ponad 15 milionów złotych, będzie gotowy w pierwszej połowie 2024 r. Na Woli powstaje teraz jeszcze jedna tego typu placówka przy ul. Ludwiki.