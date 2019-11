Budżet obywatelski 2020/21. Wkrótce rusza 7. edycja projektu. Już niedługo będzie można zgłaszać pomysły. Podano kwoty dla dzielnic

Jak będzie wyglądać budżet obywatelski na rok 2021?

Ledwie w ubiegłym miesiącu władze miasta ogłosiły wyniki głosowania mieszkańców w ramach 6. edycji budżetu obywatelskiego na rok 2020, a tymczasem już za kilka dni rozpocznie się kolejna - siódma edycja budżetu. Wszystko za sprawą powrotu do "starego porządku" projektu, w którym to składanie pomysłów rozpoczyna się już pod koniec roku, a głosowanie odbywa się w czerwcu. Zgodnie z tym - mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły do 7. edycji budżetu obywatelskiego już od 3.12.2019. Łączna kwota na projekty realizowane w roku 2021 to ponad 83 miliony złotych, z czego blisko 25 milionów trafi do puli ogólnomiejskiej, a cała reszta rozdysponowana zostanie na projekty dzielnicowe.

Budżet obywatelski 2021 - ważne terminy

Władze miasta podały również całkowity harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Poznaliśmy ważne terminy mówiące m.in. o tym, do kiedy będzie można zgłaszać pomysły, czy kiedy ogłoszone zostaną wyniki.