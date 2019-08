Budżet Obywatelski, Warszawa 2019. Co trzeci projekt został odrzucony. Gdzie tkwi problem?

Dlaczego tyle projektów odrzucono? Ratusz tłumaczy, że chodzi o możliwości realizacji. Urzędnicy sprawdzali, że projekty da się zrobić w ciągu najbliższego roku (do końca 2020). Część z nich musiałaby być realizowana przez dłuższy czas, co z automatu spowodowało ich wykreślenie z listy. Niewielki procent (3 proc.) wniosków wycofali sami autorzy. Niektóre zawierały błędy formalne.

- Dużo było wniosków dotyczących butelkomatów. To wzbudziło nasze zainteresowanie, że tak wielu mieszkańców jest zainteresowanych tym, by stanęły miejsca gdzie można oddawać plastikowe i nie tylko plastikowe butelki - mówi w rozmowie z radiem RDC, Aldona Machnowska-Góra ze stołecznego ratusza.

W tym roku mieszkańcy zgłosili 2166 projektów. 191 z nich to projekty dotyczące całego miasta lub większej ilości dzielnic. 1965 projektów dotyczyło jedynie dzielnic. Co zgłaszali najchętniej mieszkańcy? Wśród pomysłów pojawiły się domki dla jeży, skateparki, miejskie siłownie, zajęcia sportowe , kursy języka i pierwszej pomocy. Ze wszystkich pomysłów, pozytywną weryfikacje przeszło 64 proc. projektów. 3 proc. zgłoszonych inicjatyw zostało wycofanych przez samych autorów.

Budżet partycypacyjny. Warszawa zagłosuje

Zanim projekty przejdą do fazy głosowania, pracownicy urzędu muszą ocenić szansę na ich realizacje i ocenić czy założony przez autorów koszt realizacji jest prawdziwy. Dopiero po przejściu tej weryfikacji wybrane pomysły trafią pod głosowanie mieszkańców. Kompletną listę zaaprobowanych projektów poznamy 28 sierpnia.

Warszawiacy będą mogli zagłosować na wybrane projekty we wrześniu. Głosowanie potrwa od 6 do 23 września. Możliwe będzie głosowanie zarówno drogą elektroniczną, jak i w formie papierowej. Punkty głosowania będą dostępne w oddziałach Wydziału Obsługi Mieszkańców. Listę wybranych do realizacji projektów poznamy 3 października.

W tym roku na budżet obywatelski Warszawa przeznaczy 83 miliony złotych.

