Budżet obywatelski, Warszawa 2020. Głosowanie ruszyło. Oto najciekawsze projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie w budżecie partycypacyjnym

To już szósta edycja budżetu obywatelskiego (dawniej zwanego partycypacyjnym) w Warszawie. Miasto zrealizowało dotąd 2300 pomysłów zgłoszonych przez warszawiaków, a teraz czeka na wyłonienie kolejnych zwycięskich projektów. Głosowanie potrwa do 23 września. Zobaczcie, jak zagłosować i jakie propozycje zostały dopuszczone do głosowania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.