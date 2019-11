Budżet Warszawy 2020. Stolica tnie wydatki. Nie będzie obwodnicy Pragi. Więcej na edukację

Na jakie mieszkanie stać mieszkańców Warszawy? W tym roku możemy kupić metr mniejsze niż w 2018

Ceny mieszkań szybują w górę. Przekłada się to również na możliwości potencjalnych klientów. Mieszkańców Warszawy stać w tym roku na mieszkania mniejsze o metr w podrównaniu do zeszłego roku. I to przy wzięciu kredytu, którego rata zabiera nam aż 40 proc. pensji.