Budżet Warszawy 2024. Jakie inwestycje planuje miasto? Priorytetem metro

Jakie inwestycje w Warszawie? Priorytetem metro

Ta inwestycja, jak pisaliśmy wielokrotnie, łapie gigantyczne opóźnienie. Najpierw problemem był wzrost cen budowy i kosztów generalnego wykonawcy metra – przez co budowa stanęła. Potem problemem były grunty, ponieważ właściciel jednej z działek, jak tłumaczył w rozmowie z nami, długo nie otrzymywał pieniędzy za wywłaszczenie, wobec tego odmawiał udostępnienia gruntów. Obecnie wydaje się, że obie sprawy udało doprowadzić się do końca. Prace mogą przyspieszyć, jednak metrem w tym miejscu pojedziemy nie wcześniej niż w 2026 roku.

W końcu powstać ma także łącznik stacji metra Centrum i dworca PKP Warszawa Śródmieście. „W 2023 roku planowane jest przygotowanie konkursu na wykonanie koncepcji nowego zagospodarowania skrzyżowania al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej wraz z przejściem podziemnym, łączącym stację metra z dworcem kolejowym” - czytamy. Według projektu, stacja „Centrum” wraz z tzn. Patelnią ma zostać przebudowana. W ramach prac powstanie długo oczekiwany łącznik między koleją a metrem. Przebudowane ma zostać także wejście do stacji. Wszystkie prace mają potrwać długo, bo aż do 2029 roku ze względu na połączenie ich z remontem linii średnicowej.

Kolejny ważny punkt to: „Rozpoczęcie budowy III linii metra na odcinku Stadion Narodowy - Gocław”. Urzędnicy zaznaczają, że w przyszłym roku gotowe mają być dokumenty potrzebne do decyzji środowiskowej. Przypomnijmy, że środki na M3 obiecał również rząd. Oznacza to, że w 2024 roku możemy się spodziewać przetargu w formule „Projektuj + Buduj”. To jednak nie koniec. W dokumencie czytamy, że w przyszłym roku zlecone mają zostać „prace przygotowawcze i analizy eksploatacji linii metra M4”. Poznać mamy dokładny schemat planowanej linii, a także założenia finansowe. Nie oznacza to startu budowy, ale znacznie przybliża termin jej rozpoczęcia.