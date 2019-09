Bułgaria – słońce, Złote Piaski i dobra zabawa. Co zobaczyć, spędzając wakacje w Bułgarii?

Bułgaria jako wakacyjna destynacja, przeżywa wśród Polaków swój wielki renesans. Coraz więcej osób rezygnuje z zatłoczonych i droższych Włoch czy Grecji, decydując się właśnie na wycieczkę do Bułgarii. Wybrzeże Morza Czarnego z kultowym kurortem w Złotych Piaskach to idealny pomysł na wypoczynek nad ciepłą wodą i w pełnym słońcu. Ale czy leżenie na plaży to jedyne, co można robić w Bułgarii? Niekoniecznie. Zobacz, co warto zwiedzić w tym odkrywanym na nowo kraju!

Wycieczka do Bułgarii – z czego znane są wakacje w tym regionie? Ogromną atrakcją Bułgarii jest przede wszystkim wspomniane wybrzeże Morza Czarnego. Linia brzegowa to prawie 400 kilometrów i kusi wieloma pięknymi plażami, urokliwymi miastami, luksusowymi kurortami i malowniczymi wioskami. W rejonie Słonecznego Brzegu czeka nas również ogromna liczba barów, dyskotek i restauracji – zaplecze gastronomiczne i turystyczne jest bowiem rozwinięte na bardzo wysokim poziomie.

Kolejną atrakcją są zapierające dech w piersiach widoki – ku Morzu Czarnemu schodzą pasma Strandży oraz Starej Płaniny (w tej okolicy, raczej niskiej). Lekko faliste wzgórza porośnięte dębem karłowatym, oraz rozległe niziny tworzą wyjątkowo kojący widok. Wzdłuż linii nabrzeża znajduje się siedem wysp, tworzących zatoki kąpielowe, nie brakuje również bezludnych plaż. Kąpieli sprzyja także klimat – w okresie letnim temperatura wody to aż 28 stopni Celsjusza, a na północnych częściach wybrzeża znajdziemy zalesione brzegi, szerokie plaże, spokojne morze i łagodne zejścia do dość płytkiej wody. Na południu brzegi są bardziej strome, jednak nie brak tam innych atrakcji: uroczych i malowniczych zatoczek oraz charakterystycznych wydm. Fani pięknych widoków i fotografii z podróży z pewnością będą zachwyceni.

Słoneczny Brzeg – morze, dobre jedzenie i taniec do rana Najbardziej znane turystyczne miejsce w Bułgarii to oczywiście kurort Słoneczny Brzeg. Znajduje się on między przylądkiem Elenite a Nesebyrem. Nie bez powodu jest on najczęstszym celem podróży; plaża w tym miejscu słynie z tego, że jest najlepszą na wybrzeżu, ze względu na imponującą długość i szerokość. Do tego, Słoneczny Brzeg wyposażony jest w ogromne zaplecze hotelowe; tysiące osób mogą znaleźć tu idealne miejsce na spędzenie wakacji. Uwagę zwraca także ilość parków, które dają kojącą ochłodę po całym dniu spędzonym na rozgrzanej plaży. Kurort z pewnością przypadnie do gustu osobom złaknionym nocnej rozrywki: niezliczona ilość dyskotek, kasyn i pubów zagwarantuje zabawę do białego rana. Również fani sportów wodnych nie będą się nudzić: można tu uprawiać windsurfing, żeglarstwo, jeździć na rowerach, skuterach oraz nartach wodnych. Nie brakuje rozrywek dla dzieci: festynów, placów zabaw i sezonowych wesołych miasteczek. Złaknionym lokalnego folkloru z pewnością spodoba się natomiast festiwal „Złoty Orfeusz” z występami miejscowych artystów.

Złote Piaski – dominuje kolor... zielony! W ostatnich czasach ogromną popularność w Bułgarii zdobywa kurort Złote Piaski. A właściwie... zielone: oprócz pięknej i szerokiej plaży, znajdziemy tu również wspaniały i nietypowy park. Wzdłuż plaży rozlokowane są długie baseny: co ciekawe, bezpłatne. Jeśli ktoś woli więc spokojniejsze warunki niż (i tak spokojne) Morze Czarne, to opcja idealna dla niego. Podobnie jak w Słonecznym Brzegu, znajdziemy tu ogromną ilość barów, restauracji i dyskotek – przez cały pobyt codziennie możemy zwiedzać nowe miejsca. Jeżeli jednak komuś będzie mało – kurort znajduje się zaledwie 20 kilometrów od Warny, miasta dla Polaków wyjątkowego. To trzecie pod względem wielkości miasto w Bułgarii, któremu udało się do dziś zachować swoją niespotykaną architekturę. Jest również największym miastem na wybrzeżu. Co warto w nim zwiedzić? Na pewno Mauzoleum Władysława III Warneńczyka , piękną starówkę, a także niezliczone liczby cerkiew i meczetów.

A gdy po zwiedzaniu wrócimy do kurortu, możemy też pokusić się o bardziej aktywny wypoczynek. Oprócz sportów wodnych, w Złotych Piaskach da się uprawiać również jazdę konną. Bogate wyposażenie w liczne baseny termalne pozwoli też wykorzystać urlop na... podreperowanie zdrowia. Więcej o Złotych Piaskach na stronie biura podróży TUI.

Bułgarska kuchnia – co w niej dobrego? W bułgarskiej kuchni znajdziemy tradycje sięgające czasów starożytności. Łatwo zauważyć, że potrawy rodem z Bułgarii spokrewnione są z tymi z Macedonii, Grecji i Turcji. Bułgarskie jedzenie jest niezwykle aromatyczne: do jego przyrządzania wykorzystuje się bowiem gliniane misy, które powoli ogrzewają potrawę, sprzyjając wydobyciu smaku i zapachu. To jedna z tradycji, które Bułgarzy zaczerpnęli od Tatarów. Kuchnia bułgarska nie jest natomiast specjalnie bogata w dania mączne. Niemal do wszystkich potraw dodaje się chleb: należy połamać go na kawałki i ułożyć na serwetce. Kelnerzy nieraz pytają o ilość chleba czy bułek, które dodawane są do posiłku. Za tę usługę płacimy dodatkowo. Śniadania najczęściej spożywa się w drodze do pracy, kupując je w specjalnych budkach. Można zatrzymać się, by wypić filiżankę kawy lub kwaśne mleko z cukrem. Obiad jada się w mehana – restauracjach urządzonych w stylu ludowym. Kolacja to posiłek, który Bułgarzy zwykle jedzą w gronie przyjaciół i rodziny. Wielkim powodzeniem cieszą się także cukiernie i kawiarnie, gdzie można spożyć słodkie co nieco.

Co jada się w Bułgarii? Na obiad zwykle dostajemy zupę, przystawkę, danie główne i deser. Rolę przystawki przeważnie gra sałatka, rodzaj zupy zależy zaś od pory roku. Popularny jest tutejszy rosół – pileszka, czy tarator. Danie główne to często tak zwany kiuftet w sosie z ryżem, jarzynami i chlebem. Desery są różnorodne: od kifły (rogala z marmoladą), przez krem karameł (świeże mleko z wanilią i karmelem), po pączki kica. Niektórzy z pewnością kojarzą baklavę, czyli ciasto o słodkim smaku, z potłuczonymi orzechami w środku. Na kolację zazwyczaj spożywa się scara, czyli dania z rusztu: mięso mielone, grillowane krążki bakłażana podawane z sosem jogurtowo-czosnkowym, czy szaszłyki, którym towarzyszą pieczone ziemniaki, ryż czy kapusta. Rolę napoju pełni zaś wino lub domowa rakija. Wycieczka do Bułgarii – co trzeba wiedzieć o bułgarskich obyczajach? Bułgaria to kraj wielu narodowości. Większość stanowią sami Bułgarzy, sporo jest też jednak osób pochodzących z Turcji. Język bułgarski należy do grupy języków słowiańskich. Dominującą religią jest prawosławie, wiele osób wyznaje również islam.

Bułgarzy znani są ze swojej ogromnej życzliwości i gościnności. Goście mogą liczyć na królewskie traktowanie – bardzo często zapraszani są do domu gospodarza. Nie należy odmawiać zaproszenia do stołu, jeśli mieszkańcy akurat spożywają posiłek. To dla nich często cała ceremonia – przed właściwym obiadem zjada się szopską sałatkę i popija rakiję. Bułgarzy lubią też hucznie obchodzić ważne uroczystości – urodziny, imieniny, chrzty czy śluby. Warto również zobaczyć kukeri, czyli ludowy taniec wywodzący się z czasów pogańskich, którym czczono nadejście wiosny. Mężczyźni zakładają wówczas groźnie wyglądające maski oraz stroje. Ma to odstraszyć złe duchy, które wywołują klęski żywiołowe wpływające na przyszłe plony.

Dla Polaków kłopotliwe może być zrozumienie niektórych gestów Bułgarów. Przede wszystkim – kręcenie głową w obie strony to dla Bułgarów „tak”, a nie „nie”. Gdy przeczą, kiwają głową w górę i w dół i unoszą brodę mocno do góry. Również machanie ręką, u nas znane jako przywitanie lub pożegnanie, dla sympatycznych Bułgarów oznacza coś innego – przyzywanie do siebie. Te na odwrót rozumiane gesty stały się zresztą podstawą wielu anegdot i zabawnych nieporozumień. Wakacje w Bułgarii – co jeszcze warto wiedzieć? Walutą w Bułgarii jest jeden lew (BGN), który składa się ze 100 stotinek. Raczej bez problemu wymienimy na miejscu polskie złote na lwy. W większości lokali, punktów usługowych i stacji benzynowych, można również płacić kartą. Wielką gratką dla przybyszów z zagranicy, są bułgarskie ceny – Bułgaria uchodzi za najtańszy kraj w Unii Europejskiej. Z drugiej strony – warto pamiętać, żeby nie poruszać z tubylcami tematu zarobków: w Bułgarii nie należą one do imponujących i może być to nietaktowne.

Będąc w kraju nad Morzem Czarnym, z pewnością warto kupić sobie coś na pamiątkę. Poza tradycyjnym rękodziełem w postaci ręcznie haftowanych ubrań czy obrusów, uwagę zwracają także dzbanki do parzenia kawy, tak zwane dżezwe. Wdzięczną pamiątką są też pięknie i ręcznie wykonane ikony i obrazy, są one jednak dość drogie. Z pewnością natomiast należy kupić coś, z czym ten kraj kojarzy się na świecie – flakon olejku różanego. Bułgaria to największy globalny eksporter tej drogocennej substancji. Flakon z pięknym zapachem z pewnością będzie udanie przypominał miłe chwile na szerokich plażach i w ciepłym morzu!

