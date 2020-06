Bulwary wiślane: alkohol, awantury, narkotyki "To, co się dzieje na bulwarach, jest patologią”. Wróci całkowity zakaz picia alkoholu?

Mieszkańcy Warszawy zrzeszeni w ramach nieformalnej koalicji, domagają się wprowadzenia całkowitego zakazu spożywania alkoholu nad Wisłą, poza miejscami do tego wyznaczonymi, takimi jak kluby, puby, restauracje czy ogródki kawiarniane. Zakaz miałby objąć odcinek od Mostu Poniatowskiego do Portu Czerniakowskiego.

Dwa lata temu rada Warszawy wprowadziła pozwolenie na spożywanie alkoholu na wiślanych bulwarów. Od tego czasu, zdaniem nieformalnej miejskiej koalicji Ciszej Proszę, bulwary stały się niedostępne dla przeciętnych mieszkańców, a zamieniły w miejsce okupowane przez młodzież pod wpływem alkoholu i narkotyków. Problemem jest też hałas, jaki powodują imprezowicze i to głównie z nim stali się do tej pory walczyć protestującymi. Teraz do walczących o poprawę ładu w stolicy dołączyli także Bogusław Siennicki, prezes Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (WTW) oraz Krzysztof Brzózka, ekspert Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich i były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do protestujących dołączają też okoliczni mieszkańcy.