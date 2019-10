Jesienny Festiwal Sztuk Japońskich Bunkasai to specjalny dzień, w którym można poznać i nauczyć się autentycznej sztuki japońskiej oraz zainspirować się kreatywnością i energią wyjątkowych ludzi! Okazja żeby kupić japońskie smakołyki a także piękne, oryginalne rzeczy. Byliśmy na miejscu i Was też zachęcamy do tego. Zobaczcie naszą fotorelację.

Bunkasai 2019 Kurs onigiri, gra na bębnach, pokazy sztuk walki, seanse filmowe, nauka kaligrafii, pokazy japońskich technik specjalnych, oraz wystawy młodych artystów i projektantów. Te wydarzenie i wiele innych można było zobaczyć w ramach Jesienngo Festiwalu Sztuk Japońskich Bunkasai 2019. PROM Kultury Saska Kępa przygotował nie lada gratkę dla miłośników egzotycznych kultur.