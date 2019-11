Burmistrz Włoch Artur W. odwołany ze stanowiska. Jego miejsce zajmie zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Jarosław Karcz

Zatrzymany przez CBA

Odwołanie burmistrza Włoch to efekt wydarzeń z ubiegłego tygodnia. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało go na początku ubiegłego tygodnia podczas przyjmowania 200 tys. zł od znanego warszawskiego dewelopera w zamian przychylne dla biznesmena decyzje warunków zabudowy. Według CBA, urzędnik wziął pieniądze od przedsiębiorcy budowlanego Sabriego B., a gotówkę próbował ukryć w garażu należącym do rodziny.

Tuż po zatrzymaniu Artura W. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone samorządowcowi. Następnie złożył wniosek do przewodniczącej rady dzielnicy Włochy o odwołanie burmistrza. Ponadto Artur W. został wykluczony z partii, do której należał, czyli Platformy Obywatelskiej. Decyzją sądu urzędnik trafił na trzy miesiące do aresztu.

Jednomyślna decyzja radnych i nowy następca Artura W.

Za odwołaniem burmistrza Włoch głosowali wszyscy członkowie rady - spośród głosujących 21 osób, wszyscy zagłosowali za usunięciem urzędnika z zajmowanego przez niego stanowiska. Następnie radni wybrali następce Artura W. Został nim Jarosław Karcz, dotychczasowy wiceburmistrz Pragi Południe. Kandydaturę Karcza poparło 14 z 21 radnych.