Burmistrz Włoch zatrzymany przez CBA. W łapówkach przyjmował setki tysięcy złotych. Wpadł na gorącym uczynku

Burmistrz dzielnicy Włochy w rękach CBA

We wtorek 29 października Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu jednego z warszawskich urzędników. To Artur W., pełniący stanowisko burmistrza dzielnicy Włochy. W. przyjmował korzyści finansowe w zamian za wydawanie pomyślnych względem biznesmena decyzji warunków zabudowy. Agenci zatrzymali obu mężczyzn na gorącym uczynku, podczas przekazania pieniędzy w kwocie 200 tys zł. Według ustaleń CBA była to najprawdopodobniej już kolejna transza przyjęta przez urzędnika.

Włodarz dzielnicy próbował ukryć gotówkę w garażu należącym do rodziny - informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Burmistrz Włoch miał wydawać decyzje administracyjne korzystne dla dewelopera nie tylko we własnej dzielnicy. Według CBA W. podejmował się także załatwiania podobnych decyzji w innych, warszawskich urzędach. Funkcjonariusze przeszukali gabinet Artura W. oraz siedziby firm należących do biznesmena, który wręczał mu pieniądze. W tych miejscach zabezpieczono dokumentację, nośniki danych oraz kopie binarne. Te elementy będą stanowić dowody w sprawie.

Portal tvp.info nieoficjalnie ustalił, że wręczającym łapówki był Sabri B., były właściciel szczecińskiego klubu sportowego Pogoń.

POLECAMY TEŻ: