Burmistrz Woli wnioskuje o budowę parkingu. Aktywiści: prosimy o nieprzychylanie się do prośby. Co na to mieszkańcy? GOTOWE

fot. Szymon Starnawski / zdjęcie ilustracyjne

Stołeczni tramwajarze planują przebudowę jednej z tras na warszawskiej Woli. Po zakończeniu prac przekształceniu ulegnie także część pasa drogowego ulicy Wolskiej. Burmistrz dzielnicy zwrócił uwagę, że wówczas znalazłoby się tam miejsce na nowy parking i zawnioskował o "pomoc w rozwiązaniu problemu deficytu miejsc postojowych". Z kolei lokalni aktywiści apelują do Tramwajów Warszawskich, by spółka zignorowała odezwę Krzysztofa Strzałkowskiego - włodarza Woli. A co o sprawie sądzą mieszkańcy? Szczegóły w artykule poniżej.