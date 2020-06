Burza z gradem nadciąga nad Warszawę. IMGW wydało ostrzeżenie dla stolicy. Wiatr do 80 km/h

IMGW wydało ostrzeżenie dla Warszawy

W komunikacie IMGW znajduje się informacja, iż 18 czerwca 2020 roku (do północy) możemy spodziewać się na terenie województwa mazowieckiego gwałtownych burz z gradem. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 90 procent.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. IMGW przewiduje możliwość podniesienia stopnia ostrzeżenia z uwagi na intensywne opady deszczu.

Dla znacznej części województwa mazowieckiego (w tym Warszawy) wydano komunikat 1. stopnia, co oznacza, że: "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."