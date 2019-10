Buspas w alei Prymasa Tysiąclecia na Woli. Autobusy pojadą nowym pasem od Dworca Zachodniego do Górczewskiej?

Tomasz Holod/archiwum

Buspas w alei Prymasa Tysiąclecia na Woli do tunelu przy Dworcu Zachodnim - to propozycja, z jaką wyszedł warszawski Zarząd Transportu Miejskiego. Urzędnicy poinformowali o tym pomyśle tydzień temu, podczas pokazowego przejazdu metrem do stacji Księcia Janusza. Dalsza część informacji poniżej.