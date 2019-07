Buspasy, Warszawa. W stolicy może powstać wielka sieć specjalnych pasów dla autobusów. Powstał konkretny plan

Buspasy, Warszawa

Czy w Warszawie powstanie wielka sieć buspasów? O to walczą m.in. aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Działacze przedstawili także mapę i podali lokalizacje, w których powinny powstać specjalne pasy dla autobusów. - W godzinach szczytu jeden buspas zapewnia przewóz tylu osób, co… cztery pasy dla samochodów. Wyznaczenie brakujących buspasów jest kluczowe dla poprawy komunikacji autobusowej, bo to autobusy, a nie metro, przewożą najwięcej pasażerów. Niestety większość z nich staje codziennie w kilometrowych korkach. Jest to dyskryminacja pasażerów autobusów, którzy płacą za bilety tyle samo co pasażerowie innych środków komunikacji - podkreślają członkowie MJN.

"Więcej buspasów, mniej pasów dla samochodów"

Wyznaczenie brakujących buspasów jest kluczowe dla poprawy komunikacji autobusowej, bo to autobusy, a nie metro, przewożą najwięcej pasażerów. 47% podróży po Warszawie to te komunikacją miejską. Dla porównania - w drugim pod tym względem Sztokholmie jest to 40% - wynika z najnowszego badania Związku Europejskich Metropolitalnych Zarządów Transportu, który przedstawia poziom popularności komunikacji miejskiej w poszczególnych miastach. - Niestety większość autobusów staje codziennie w kilometrowych korkach. Jest to dyskryminacja pasażerów, którzy płacą za bilety tyle samo co pasażerowie innych środków komunikacji.

Dlaczego samochód, którym zwykle jedzie tylko jedna osoba (średnio tylko co czwarte auto wiezie kogoś poza kierowcą) ma mieć tyle samo przestrzeni co autobus wiozący nawet 200 osób - pytają aktywiści MJN. I dodają, że Warszawa potrzebuje więcej buspasów, a mniej pasów dla indywidualnych samochodów.