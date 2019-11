Busy z przyczepką będą wozić rowerzystów przez most Poniatowskiego? ZDM chce wprowadzić dedykowane kursy autobusowe dla rowerów

Darmowe kursy co 10 minut

Kursy mikrobusów miałyby odbywać się co 10 minut, w godzinach 6:00 - 22:00. Przyczepka mogłaby pomieścić 10-12 rowerów. Przejazd dla rowerzystów byłby darmowy. Urzędnicy zaproponowali także dwa oznakowane przystanki: przy Rondzie Waszyngtona i PKP Powiśle/Muzeum Narodowe.

Tam staliby tzw. "naganiacze", którzy w ramach akcji informacyjnej zachęcaliby warszawiaków do korzystania z rowerowego autobusu. Co więcej, ZDM przewiduje bonusy dla wszystkich rowerzystów, takie jak darmowa woda mineralna. Szacowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 120 tys. zł miesięcznie, co daje prawie 1,5 mln zł w skali roku.

Co z odcinkowym pomiarem prędkości?

Wielu warszawiaków uważa ten pomysł za absurdalny. - Myślę, że Warszawa trafi do najlepszych serwisów satyrycznych. Kiedy piesi zaczną być wożeni na drugą stronę jezdni, bo nie da się im zapewnić bezpieczeństwa na przejściu?- brzmią komentarze mieszkańców, którzy jednocześnie przypominają o obiecanym przez urzędników odcinkowym pomiarze prędkości.