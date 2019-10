Carsharing PKP. Polskie Koleje zaoferują samochody elektryczne jeszcze w tym roku

Samochody elektryczne na największych węzłach przesiadkowych w kraju, rezerwowane z wyprzedzeniem - to pomysł PKP na zwiększenie atrakcyjności. Firma nie podaje narazie jakiej marki samochody wejdą do usługi, ale pewnym jest, że będą one miały napęd elektryczny. Idea działania aut na minuty jest prosta. Pasażerowie kolei będą mogli w łatwy sposób znaleźć środek transportu, którym przemieszczą się tanio w wybrane miejsce i który następnie bez obaw będą mogli zostawić w wyznaczonym miejscu parkingowym dla kolejnych klientów.

Auta na minuty. PKP przygotowuje zniżki

Usługa nie jest adresowana jedynie do podróżnych z innych miast. Do skorzystania z carsharingu nie będzie potrzebne posiadanie biletu na pociąg. Z samochodów skorzystać będzie mógł każdy, ale na tych, którzy zdecydują się na podróż pociągiem czekają zniżki i udogodnienia. Podróżni będą mogli zarezerwować samochód z wyprzedzeniem, będąc jeszcze w pociągu. Tylko co, jeśli pociąg, jak ma to w zwyczaju, spóźni się?

