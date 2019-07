Carsharing w Warszawie się nie opłaca? Firma Panek ujawnił przychody. Biznes przynosi straty

Jak podaje Jacek Frączyk w swoim artykule na money.pl z dnia 30 lipca 2019 "Carsharing to same straty. Panek ujawnił dane" firmy posiadające flotę aut na wynajem wcale nie przynoszą oczekiwanych zysków, a nawet straty. Obecnie na rynku polskim działa kilkanaście przedsiębiorstw zajmujących się wynajem aut elektrycznych na minuty. Jedną z największych jest firma Panek, której właściciele zraportowali przychody za obecne lata działalności w Polsce, w tym w Warszawie.

Jak wynika z zeznań finansowych, na wynajmie aut na minuty można póki co stracić, a nie zarobić. Przychody firmy Panek za 2018 rok wzrosły jedynie o 1,2 proc. do 62,1 mln zł a zyski spadły do zaledwie 383 tys. zł, z poziomu 3,6 mln zł - wynika z raportu opublikowanego w lipcu w KRS. Sytuacja wynika m.in. ze znacznego wzrostu kosztów operacyjnych, a także - konkurencji i popytu na wynajem aut.