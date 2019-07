Carsharing w Warszawie się nie opłaca? Firma Panek ujawniła przychody. Biznes przynosi straty

Jak wynika z zeznań finansowych przedstawionych przez Frączyka, na wynajmie aut na minuty można póki co stracić, a nie zarobić. Przychody firmy Panek za 2018 rok wzrosły jedynie o 1,2 proc. do 62,1 mln zł a zyski spadły do zaledwie 383 tys. zł, z poziomu 3,6 mln zł - wynika z raportu opublikowanego w lipcu w KRS. Sytuacja wynika m.in. ze znacznego wzrostu kosztów operacyjnych, a także - konkurencji i popytu na wynajem aut.

Największa w Polsce firma, Traficar zaliczyła w zeszłym roku stratę na poziomie 10 milionów złotych. Spółka 4Mobility, w którą zainwestował PGE, również miała kiepską sytuację finansową. - Na koniec marca miała już tylko 82 tys. zł płynnych środków i ujemne kapitały własne - wylicza Frączyk.

Dlaczego więc firmy decydują się na pozyskiwanie kolejnych inwestorów i rozwój swojej floty samochodowej oraz poszerzanie oferty o kolejne pojazdy na wynajem? Jak wynika z prognoz biznesowych, do końca 2025 roku ma nastąpić znaczny wzrost zainteresowaniem tego typu usługami, a co za tym idzie - ich właściciele będą prawdopodobnie mogli zbierać plony, jeśli ich ziarna okażą się naprawdę tak dobre.

Panek odpowiada

- Dane w KRS, które opublikowaliśmy dotyczą usługi Rent a Car i CarSharingu razem. Kluczowe jest, żeby nie porównywać roku 2017 i 2018 i nie odnosić tego do CarSharingu i Rent a Caru z osobna. Próby takich wyliczeń są obarczone błędem, jest to spowodowane między innymi dużą dynamiką naszego działania i stałymi wymianami samochodów. W 2018 roku wykazaliśmy zysk, był on mniejszy niż w 2017 roku jednak nie jest to wynik, który mógłby nas martwić. W poprzednim artykule była wzmianka, że przynosimy „same straty”, nie można tak powiedzieć bo wykazaliśmy zysk. CarSharing nie jest łatwym biznesem, ostatnio publikowaliśmy informację o skradzionej, a potem odzyskanej Corolli, nasza praca to nie tylko świadczenie super usługi, to też wiele czynników pobocznych, które mają wpływ na biznes. Polska jest rynkiem specyficznym, który dla firm nie mających tu doświadczenia, może okazać się zabójczy. My jesteśmy z naszym biznesem w Polsce od 20 lat… to inna sytuacja. Można wierzyć w to, że CarSharing w naszym wykonaniu będzie się rozwijał. Uważam, że nie trzeba się martwić a w przypadku, kiedy zdarzają się pytania, warto je zadać najpierw nam - podkreśla Katarzyna Panek, Dyrektor Marketingu / Rzecznik Prasowy firmy Panek.