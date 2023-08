Castorama otwiera nowy sklep w Warszawie. Trwa ekspansja sieci sklepów budowlanych w stolicy

Castorama otwiera nowy sklep w Warszawie - na Mokotowie

Nowy sklep sieci marketów budowlanych znajdzie się na Bartyckiej, na warszawskim Mokotowie i będzie placówką piętrową, o powierzchni ok. 3 tysięcy metrów kwadratowych. Jak zapowiada właściciel sieci sklepów Castorama, Grupa Kingfisher, będzie to market z największą w kraju strefą inspiracji. To kolejny etap ekspansji w stolicy. Przypomnijmy, że pierwszy sklep typu Express sieci otwarto w warszawskiej dzielnicy Ursus. Dodatkowo trwają przygotowania do budowy sklepu na granicy Warszawy oraz Piaseczna przy Puławskiej - obok OBI i marketu Selgros. Ten ma być gotowy na sezon 2024.