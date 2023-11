Cavaliada 2023: Słynne zawody jeździeckie zawitają na Torwar Barbara Woźnica

To będzie wielkie święto jeździectwa. Już w czwartek na Torwarze rozpocznie się Cavaliada Warszawa. To międzynarodowe zawody jeździeckie, ale też wspaniałe pokazy i Targi Sprzętu i Akcesoriów Jeździeckich. Do zawodów międzynarodowych w skokach przez przeszkody zgłosiło się ponad 200 par z 16 krajów.