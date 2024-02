CBA w Collegium Humanum w Warszawie. Zatrzymano władze uczelni

Do zatrzymań w Collegium Humanum doszło w środę 21 lutego o godz. 7:00 rano. Akcja CBA jest wynikiem śledztwa prowadzonego przez pion przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Jak podaje portal TVN Warszawa, w akcję miały być zaangażowane różne służby specjalne.

Akcja CBA w Collegium Humanum. Chodzi o wątpliwe dyplomy

Jak ustalił "Newsweek" o uczelni Collegium Humanum zrobiło się głośno za sprawą błyskawicznych kursów gwarantujących dyplom MBA. Choć wiarygodność tych dyplomów miały w teorii gwarantować angielskie uczelnie, to w rzeczywistości okazało się, że były one jedynie działalnościami gospodarczymi, bez uprawnień do organizowania studiów MBA.

Uczelnia zaczęła cieszyć się sławą i rozgłosem, a wśród absolwentów znaleźli się m.in. członkowie zarządów spółek skarbu państwa, politycy, generałowie wojska i wysocy rangą oficerowie służb specjalnych.

Uczelnia Collegium Humanum powstała w 2018 roku i znajduje się przy al. Jerozolimskich 133A w Warszawie.