CBŚP rozbiło grupę przestępczą. Gang handlował narkotykami w Warszawie

Jak ujawniło CBŚP, działania wymierzone w przestępców przeprowadzono w zeszłym tygodniu. Niemal jednocześnie, wcześnie rano w kilku miejscach Warszawy i miejscowościach ościennych, policjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP, wsparci przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA oraz Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne z Wrocławia, Łodzi, Katowic i Olsztyna, weszli do mieszkań zajmowanych przez podejrzanych. Wówczas to, zatrzymano 8 osób i 2 doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego lub zakładu karnego.

Policjantów podczas przeszukań wsparli przewodnicy z psami służbowymi z Komendy Stołecznej Policji i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. W wyniku sprawdzenia mieszkań i pomieszczeń użytkowanych przez podejrzanych policjanci zabezpieczyli substancje, które są poddawane analizie. Substancje ukryte w obudowie gaśnicy i w różnych miejscach w piwnicach najprawdopodobniej były przygotowane do sprzedaży - relacjonuje CBŚP.