Central Garden Apartments. Ponad tysiąc mieszkań przy Arkadii. Wielka budowa na styku trzech dzielnic

Miasto zdążyło uchwalić plany zagospodarowania okolicy. Większość pozostałych terenów przeznaczono na mieszkania. Ze sporą inwestycją na rogu ul. Pamiętajcie o Ogrodach i Kłopot ruszył Asbud. Na tyłach Arkadii, pomiędzy Słomińskiego a torami kolejowymi deweloper postawi pięć bloków. Cztery z nich będą miały dziewięć pięter, a jeden aż jedenaście (ok. 37 metrów).

Okolice Ronda Radosława stały się „łakomym kąskiem” dla deweloperów. W pobliżu centrum handlowego, na przecięciu tras tramwajowych, niedaleko dworca PKP Warszawa Gdańska (oraz budowanego PKP Powązki) i metra. De facto to styk trzech dzielnic. Po zachodniej stronie ulicy Jana Pawła II – Wola – gdzie deweloperzy stawiają wieżowce (Libero – 120 m, kompleks Forest – 120 m), po drugiej Śródmieście z dominującym nad okolicą centrum Arkadia, natomiast za torami Żoliborz.

Najgorsze osiedla do mieszkania w Warszawie. 10 miejsc, w kt...

Budowa właśnie się rozpoczęła. Na razie stawiany jest pierwszy blok, który będzie miał 500 mieszkań. Otwarcie zaplanowano na 2021 rok. Ceny wahają się od 11 do 16 tys. zł za mkw. Mieszkania będą miały balkony, tarasy lub ogródki. Do wyboru są lokale od kawalerek do czteropokojowych (ponad 100 mkw.). Pomiędzy blokami mają powstać zielone strefy rekreacyjne.