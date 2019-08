Centralny Port Komunikacyjny. Jest pierwszy przetarg na tzw. inwentaryzacje przyrodnicze za 26 mln zł

Spółka CPK wybierze sześciu wykonawców, z którymi tej jesieni zawrze umowę ramową na pięć lat. Wybrane firmy będą następnie brały udział w zamówieniach cząstkowych. Ostatecznie o zleceniu zadecyduje cena. Jak podkreśla pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild, w pierwszej kolejności inwentaryzacja przyrodnicza zostanie przeprowadzona na terenie, na którym powstanie linia dużych prędkości Warszawa – CPK – Łódź. _ - Inwentaryzacje przyrodnicze to pierwszy przetarg kolejowy zorganizowany przez CPK. Naszym celem w ramach tzw. etapu zero jest wybudowanie 140 km nowych linii kolejowych przed otwarciem Portu Lotniczego Solidarność, głównie dotyczy to trasy Waszawa-CPK-Łódź. Docelowo zakładamy budowę 1,6 tys. nowych linii prowadzących z 10 kierunków _— mówi Piotr Malepszak, p.o. prezesa CPK.

Pokazano wstępny plan lotniska

Centralny Port Komunikacyjny powstanie w gminie Baranów, 40 kilometrów od Warszawy. W Katowicach, na Europejskim Kongresie Gospodarczym, zaprezentowano „definicję portu lotniczego”. To wstępny plan tego, jak może wyglądać CPK. Nie wiadomo jeszcze kiedy rozpocznie się budowa. Rząd chce, by Centralny Port Komunikacyjny (CPK) powstał do 2027 roku. Super-lotnisko w momencie otwarcia ma zmieścić co najmniej 45 milionów pasażerów. Docelowo port lotniczy w gminie Baranów, 40 kilometrów od Warszawy, ma obsługiwać aż trzy razy więcej osób. O szczegółach przeczytasz w TYM artykule.