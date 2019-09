Centralny Port Komunikacyjny. Nowe pomysły na superlotnisko pod Warszawą. Bursztynowy dach i miasto pod kopułą

Woods Bagot Architekci stworzyli futurystyczną koncepcję lotniska, które będzie wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. W związku z tym bryła musi być elastyczna i modułowa, tak by można było wprowadzać w niej zmiany. Kluczową inspiracją Woods Bagot jest polski krajobraz. Sufity terminala mają przypominać pnie drzew, a w rejonie portu zaplanowano dostępny dla podróżnych park.

To już drugie "warsztaty" efektem których są wizje super-lotniska oczami znanych architektów. W lipcu pracownie m.in. Foster+Partners oraz Zaha Hadid Architects pokazały lotnicze miasteczko wyglądające jak wielka litera "X" oraz terminal z dżunglą wewnątrz. ( Więcej o tym pisaliśmy tutaj. ) Teraz władze Centralnego Portu Komunikacyjnego przedstawiły kolejne projekty.

Na lotnisku byłby strefy relaksu z basenami czy siłownią, a także sale konferencyjne dla biznesmenów. Część rozrywkowa składałaby się z urządzeń cyfrowych, interaktywnych i VR. Pomyślano również o wewnętrznych placach zabaw i otwartych tarasach z widokiem na pas startowy, z których można by podziwiać startujące samoloty.

KPF Pracownia KPF zaproponowała trójkątny terminal, który skróciłby czas przejścia między bramkami. Wnętrza mają być przestronne, a dach przezroczysty. Na szczycie pomarańczowe nieregularne świetliki przypominają polski bursztyn. We wnętrzu terminala znalazły się drzewa i donice z roślinnością, które mają stanowić czynnik „odstresowujący”.

– Trójkątny kształt terminala jest optymalny z architektonicznego punktu widzenia i niesie ze sobą wiele korzyści. Oznacza wygodę przemieszczania się, skrócenie czasu przesiadek i łatwość adaptowania przestrzeni. Nawiasem mówiąc, trójkąt to piękny kształt, przywołujący na myśl splecione dłonie i kojarzący się z solidarnością, która jest tak bliska polskiej tożsamości – wyjaśnia architekt Jens Hardvendel z KPF.

- Już po raz drugi zaprosiliśmy do współpracy architektów z bogatym portfolio zaprojektowanych i zrealizowanych inwestycji, żeby zapytać ich o to, jak Port Lotniczy Solidarność może wyglądać. Moment nie jest przypadkowy. Do końca października konsultujemy z partnerami branżowymi wymagania techniczne i operacyjne nowego lotniska. Naszym celem jest uzgodnienie założeń koncepcyjnych CPK z potrzebami przyszłych użytkowników – mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. budowy CPK. "Warsztaty" współorganizowała Ambasada Wielkiej Brytanii.