Centralny Port Komunikacyjny. Wkrótce prace nad master planem. Kiedy wykupią ziemię?

- Proces wykupu gruntów jeszcze się nie zaczął - słyszymy od przedstawiciela CPK. Najpierw musi zostać opracowany master plan, czyli szczegółowa strategia lotniska uwzględniająca m.in. kierunki wiatrów oraz położenie pasów startowych i terminali. Prace nad nim rozpoczną się za kilka miesięcy. Co ważne, do wykupu gruntów nie jest konieczne odebranie całego master planu, a jedynie jego części. Obecnie trwają negocjacje z mieszkańcami terenów na których ma powstać lotnisko. Mikołaj Wild, były pełnomocnik rządu ds. CPK przyznał ostatnio, że wykupy mogą zacząć się w przyszłym roku.

Co aktualnie dzieje się w sprawie CPK? W poniedziałek (2 grudnia) w ministerstwie infrastruktury spotkały się firmy i instytucje, które będą miały wpływ na dokładną lokalizację lotniska. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele branży lotniczej, energetycznej, a także drogowej (GDDKiA) czy wodnej (Wody Polskie). Ustalali jak do CPK doprowadzić media oraz połączenia komunikacyjne. Już wcześniej ustalono trasę linii kolejowych, które mają przecinać się tuż przy lotnisku (a być może nawet pod terminalem).

- Dla właściwego zaplanowania CPK potrzebujemy danych dotyczących istniejącej infrastruktury, informacji o parametrach sieci przesyłowych i ewentualnych planach inwestycyjnych spółek w tym obszarze. Dzięki temu właściwie zaplanujemy działania na etapie przygotowywania master planu. Dlatego już teraz musimy być w bliskim kontakcie ze spółkami, które dostarczą na potrzeby lotniska m.in. niezbędne zasoby, paliwa i energię - wyjaśnia Mikołaj Wild.

Centralny Port Komunikacyjny ma powstać do 2027 roku. Początkowo planowane są dwa pasy startowe oraz maksymalna przepustowość 45 mln pasażerów (400 tys. operacji lotniczych rocznie). Docelowo zmieścić ma się w nim aż 100 mln pasażerów, przy założeniu, że dobudowane zostaną kolejne dwa pasy startowe. Zakładany czas dojazdu do centrum Warszawy pociągiem to 15 minut, a do Łodzi – 25 minut.

Jak czytamy w informacji prasowej, "Spółka jest na końcowym etapie przygotowywania Programu Wieloletniego, który określi planowane wydatki na CPK w kolejnych latach. Oprócz tego w planach na najbliższe miesiące są m.in. wybór doradcy strategicznego spośród największych i najlepszych pod względem operacyjnym lotnisk świata."