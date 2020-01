Centralny Port Komunikacyjny. Wykup gruntów pod ogromną inwestycję ruszy w tym roku?

W Czarnym Punkcie pojawiły się światła. Piesi odetchnęli z ulgą

U zbiegu ulic Drewny i Przyczółkowej nareszcie pojawiła się sygnalizacja świetlna. Do tej pory było to jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Warszawie. Drogowcy potocznie nazywali to miejsce ''czarnym punktem''. Szczegóły w artykule poniżej.