Centralny Port Komunikacyjny z kredytem od Wielkiej Brytanii. Wyspiarze pożyczą Polsce 100 milionów funtów, ale mają warunek

Polskie superpociągi dowiozą nas z Warszawy na CPK? PESA ma już pomysł. Bagaże można będzie nadać już w stolicy

Polski superpociąg zabierze nas do CPK? Szefowie Pesy zaprezentowali wizualizację rodzimego TGV. Pociąg miałby rozpędzać się do 250 km/h. Możliwe byłoby także nadanie bagaży bezpośrednio do docelowego poru lotniczego. Szczegóły poniżej.