Centrum Nauki Kopernik świętuje 10-lecie. Nowe eksponaty, pikniki, impreza urodzinowa i wycieczki po całej Warszawie

12 miesięcy świętowania

Obchody 10-lecia Centrum Nauki Kopernik będą trwać przez cały rok. - Mamy nowe logo. Uruchomiliśmy sondę o przyszłości. Prezentujemy nowe eksponaty. Będziemy także zachęcać do wsparcia programów, pomagających rozwijać kompetencje przyszłości - informuje CNK. W Koperniku jest ponad 400 eksponatów, ale w tym rok centrum przygotowało 10 wyjątkowych instalacji. Będziemy poznawać je stopniowo. Pierwsze dwie mają pojawić się już w lutym. Co więcej, centrum przygotowuje nową wystawę stałą, która ma pokazywać, jak nauka i technika pomagają nam kształtować świat. Całość będzie składać się z ok. 80 eksponatów, zgromadzonych w trzech strefach tematycznych. Pierwsza część pt. "Cywilizacja algorytmów" zostanie udostępniona w grudniu 2020.