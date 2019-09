Centrum Praskie Koneser. Wystawy, targi i koncerty topowych artystów. Tętniące życiem serce Starej Pragi ma już rok

- Pierwsze urodziny obchodzimy jeszcze huczniej niż nasze otwarcie rok temu - informował Koneser. Potwierdzamy - tak było. Tegoroczna edycja Warszawskiego Festiwalu Konesera to pełen przekrój największych polskich gwiazd - od alternatywy, przez elektronikę, po szeroko rozumiany pop. W sobotę na scenie wystąpili: Nosowska, Organek, Skubas i Sabina. Natomiast w niedzielę zaśpiewali: Fisz Emade Tworzywo, The Dumplings, L.U.C z projektem Rebel Babel i Wojtek Mazolewski Quintet „Komeda”. Wstęp na każdy koncert był bezpłatny. Wydarzenie przyciągnęło tysiące ludzi z każdej części Warszawy. Mieszkańcy mieli możliwość spotkać się z artystami i zgarnąć autografy.

Wielka Wymienialnia Wszystkiego

Jednym z ciekawych miejsc, które przyciągnęło ogrom ludzi, była Wielka Wymienialnia Wszystkiego. Zgodnie z nazwą, każdy mógł przynieść wszystko - niechciane książki, płyty, ubrania dla dorosłych i ubranka dla dzieci, zabawki, ceramikę, dodatki do dekoracji wnętrz a nawet małe meble. Każdy mógł również poszukać czegoś dla siebie i zabrać to ze sobą.

Dawna fabryka wódek rozkręca się

Dawna fabryka wódek Koneser znajdująca się na Pradze Północ powróciła na mapę Warszawy. To miejsce charakterystycznych budynków z czerwonej cegły, którego niektóre zabudowania sięgają końca XIX wieku, w trakcie remontu został odrestaurowany i zaadaptowany do wielu nowych funkcji. Dziś na terenie Konesera znajdziemy wiele restauracji (m.in.: Bombaj Masala, ZONI, Ferment Praski, Papa Diego, Frankie’s, ORZO, Koneser Grill by Butchery and Wine, Bar Hotelu Moxy, czy kultowy Syreni Śpiew), pasaż z modą autorską niedostępną w żadnym centrum handlowym, strefę dobrego designu, biura, mieszkania oraz pierwszy w Polsce hotel Moxy skierowany głównie do nielubiących tradycyjnych hoteli millenialsów oraz sklepy.