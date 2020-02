Centrum Promocji Kultury zaprasza w lutym!

Zima w pełni. A może to jednak jesień? Patrząc na aurę za oknem chyba tak, deszcz i wiatr bardziej przywodzą na myśl późną jesień, niż środek zimowych ferii. A skoro już o feriach mowa… Jeśli nigdzie nie wyjechaliście, to gorąco polecamy Wam wydarzenia kulturalne, organizowane w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 na warszawskiej Pradze-Południe.

Macie już plany na Walentynki? Jeśli nie, to świetnie się składa, ponieważ mamy dla Was coś wyjątkowego. 14 lutego o godz. 19.00 zapraszamy Was na międzypokoleniową potańcówkę przy muzyce swingowej grupy „Grzeczni Chłopcy”. W programie współczesne utwory zaaranżowane w stylu retro – swing, rock'n'roll, dixie etc. Bilety w cenie 15 zł możecie nabywać w kasie CPK.

Dwa dni później, tj. 16 lutego o godz. 12.00 przygotowaliśmy coś dla Waszych pociech. Teatr Wariacja zaprezentuje bajkę „Guliwer w krainie Liliputów” na motywach książki Jonathana Swifta. Wstęp na spektakl kosztuje symboliczne 10 zł, zapraszamy!

Tego samego dnia o godz. 18.00 w naszej sali wystąpi Artysta, którego jeszcze na Pradze-Południe nie było. Dzięki współpracy z Ambasadą Iranu możemy zaprosić Was na koncert Abdullaha Abadiego, wirtuoza gry na dutarze, tradycyjnym perskim instrumencie. A czym jest dutar? Jest to tradycyjna lutnia występująca na terenie Iranu i całej Azji Środkowej. Instrument posiada dwie struny i charakteryzuje sie gruszkowatym kształtem pudła

rezonansowego. Jego nazwa pochodzi od perskiego wyrażenia „dwie struny”. Początki dutaru sięgają XV wieku. Był to wówczas instrument pasterzy, a jego struny wykonywano z owczych jelit. Po otwarciu Jedwabnego Szlaku do wyrobu strun używano jedwabiu, importowanego z Chin. Do dziś niektóre instrumenty mają jedwabne struny, chociaż obecnie stosuje się również struny nylonowe. Jeśli chcecie wiedzieć jak brzmi, musicie być na tym koncercie. Bezpłatne zaproszenia możecie odbierać w sekretariacie CPK.

20 lutego o godz. 19.00 przygotowaliśmy niespodziankę. Dzięki współpracy z Sinfonią Varsovią zapraszamy Was na koncert z cyklu „Sinfonia Varsovia kameralnie – W zasięgu”. Koncert nawiązuje do 250. rocznicy urodzin Ludviga van Beethovena. W programie: Ludwig van Beethoven – Trio smyczkowe c-moll op.9; Krzysztof Penderecki – Kwartet na klarnet i trio smyczkowe; Celina Kotz – skrzypce, Adam Siebers – altówka, Piotr Mazurek – wiolonczela, Karol Sikora – klarnet, Piotr Wojciechowski – prowadzenie. Bilety w cenie 5 zł będą do nabycia wyłącznie w dniu koncertu.

Prawdziwy hit czeka Was w sobotę 22 lutego. Tego dnia Karolina „Nadine” Załęcka ze skromną pomocą CPK organizuje VII Festiwal Tańca Orientalnego „Cairo by Night”. Co prawda wydarzenia towarzyszące festiwalowi trwają trzy dni, ale główna gala odbędzie się właśnie w sobotę. Już o godz. 13.00 planowane jest otwarcie Bazaru Orientalnego, gdzie będziecie mogli zaopatrzyć się w rękodzieło, słodycze i kosmetyki z orientalnym rodowodem, wziąć udział w warsztatach winiarskich, a także obejrzeć wystawę „Oman za zamkniętymi drzwiami”. Wstęp na bazar jest bezpłatny. Gala z show tanecznym rozpocznie się o godz. 18.30. Swój udział zapowiedziały już najlepsze tancerki z Polski i zagranicy. W programie także taniec indyjski, flamenco, fuzje tańca orientalnego i muzyka na żywo. Bilety możecie rezerwować bezpośrednio u organizatorki: biurocairobynight@gmail.com, telefon: +48 885 485 254. Ceny: przedsprzedaż do 21.02.2020 – 45 zł./50 zł./55 zł. (w zależności od miejsca), w dniu show – 60 zł.

Więcej wydarzeń, organizowanych przez Centrum Promocji Kultury znajdziecie na stronie cpk.art.pl oraz na naszym Facebooku: facebook.pl/cpkpp. Serdecznie zapraszamy!