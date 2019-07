Centrum rakietowe pod Warszawą. Postaną tu naddźwiękowe pociski do zwalczania okrętów. Właśnie rozpoczęła się budowa

- Centrum będzie przeznaczone do produkcji i serwisu rakiet, zarówno rakiet, które są wykorzystywane przez Morską Jednostkę Rakietową, jak i rakiet, które będą wykorzystywane w systemie Patriot. Bardzo się cieszę się z tego, że pociski nie będą już certyfikowane i serwisowane za granicą tylko właśnie tu, w Wojskowych Zakładach Elektronicznych - powiedział szef MON, Mariusz Błaszczak.

Co ważne, w Zielonce odbywać się będzie również certyfikacja pocisków. Do tej pory działo się to poza granicami kraju.

Budynki mają być gotowe w I kwartale 2020 roku. Projekt to część offsetu norweskiej firmy Kongsberg, produkującej przeciwokrętowe, precyzyjne pociski manewrujące dalekiego zasięgu piątej generacji - Naval Strike Missile (NSM). To one w pierwszej kolejności, od czerwca przyszłego roku, będą serwisowane w Zielonce.