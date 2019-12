Ceny mieszkań w Warszawie poszybowały. Pobity został rekord z 2007 roku. Czy to już bańka mieszkaniowa?

Za mieszkanie w stolicy płacimy już więcej niż w 2007 roku, czyli tuż przed kryzysem finansowym. Wtedy, jedną z przyczyn krachu na giełdach, była bańka mieszkaniowa. Za swoje własne „M” płaciliśmy absurdalne kwoty, a do tego zaciągaliśmy astronomiczne zobowiązania kredytowe, pochłaniające większość pensji. Bańka pękła, a mieszkania – wydawać by się mogło – solidna lokata kapitału, zaczęły tracić na wartości. Czy teraz będzie podobnie?

We wrześniu 2007 sprzedawcy chcieli średnio 9810 zł za metr mieszkania w stolicy. Potem ceny zaczęły spadać. Po półtora roku spadły do 8,7 tys. zł za metr, a w lipcu 2013 osiągnęły najniższy poziom od lat – 8,1 tys. Później rozpoczął się powolny marsz w górę. Gdyby spojrzeć na wykres zauważylibyśmy jak ceny „wspinają się”, by poziom sprzed kryzysu osiągnąć na początku 2019 roku. Ale na tym marsz nie zatrzymał się i dziś stawki zbliżają się do 11 tysięcy złotych. W ciągu dwóch lat wzrosły aż o jedną czwartą.

Wielu ekspertów powtarza, że przed nami kolejny kryzys. Czy na rynku nieruchomości jest już bańka, która wkrótce pęknie? - W mojej ocenie błędem jest porównywanie dzisiejszych cen nominalnych mieszkań do cen ze szczytu bańki w 2007 nie biorąc pod uwagę inflacji. Realnie, z uwzględnieniem inflacji, dzisiejsze ceny mieszkań są o ponad 10 proc. niższe niż te z końcówki 2007. W tym samym okresie realny PKB Polski wzrósł o ok. 50 proc., bezrobocie spadło (z ponad 11 proc. do dzisiejszych 5 proc.), skokowo wzrosły również realne zarobki – wyjaśnia w rozmowie z nami Mateusz Mucha, menedżer w Domu Maklerskim Navigator S.A. Wskazuje również, że dziś za średnią pensję w województwie mazowieckim można kupić 0,66 mkw. mieszkania w Warszawie, podczas gdy w 2007 roku było to 0,44 mkw.