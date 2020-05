Ceny warzyw i owoców na targowiskach są bardzo wysokie. To efekt koronawirusa?

Grube portfele trzeba zabrać ze sobą na targowiska, bo w ostatnim czasie strasznie zdrożały warzywa i owoce. Na targach w Warszawie za kilogram czereśni trzeba już zapłacić 34,99 złotych, a truskawek co najmniej 14,99 zł.

Powodów jest kilka. Jednym z nich jest... pandemia koronawirusa. Do pracy sezonowej nie mogli w tym roku przyjechać pracownicy zza wschodniej granicy, w Polsce płaca minimalna wzrosła, a to przełożyło się na ceny warzyw i owoców. Ale to nie wszystko. Jeszcze większym problemem jest susza.