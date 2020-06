Cepelia nie zostanie wyremontowana? Konserwator zabytków przeciwny zamianie na McDonald's

Sieć gastronomiczna odwołała się od tej decyzji - która została podjęta w listopadzie ubiegłego roku - do Ministerstwa Kultury. Resort odwołania nie rozpatrzył, ale zaproponował, że odkupi budynek i przeznaczy na cele wystawiennicze. Na to nie chce zgodzić się sieć Mc Donald's, która liczy, że będzie to jej flagowa restauracja w Warszawie. Przypomnijmy, że nie byłby to pierwszy zabytek zamieniony na fast-food.