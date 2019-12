Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy. U Dominikanów na Freta będzie pachniało piernikiem

Co z Torem Kolarskim „Orzeł”? Zostać, zburzyć, zmienić? Mieszkańcy jedno, aktywiści drugie

Trwa spór o stary tor kolarski na Kamionku. Aktywiści chcą, by obiekt został wyremontowany, urzędnicy tłumaczą, że nie ma to sensu. Co ciekawe, po stronie urzędu stanęli mieszkańcy. Czy wszystkie te grupy dogadają się na konsultacjach społecznych? Jedno jest pewne, są one niezbęd...