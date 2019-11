Charytatywny kalendarz Fundacji Herosi 2020. Kupując go pomagasz dzieciom z nowotworami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Reprezentanci Polski w piłce siatkowej już po raz ósmy wsparli charytatywną inicjatywę fundacji Herosi i zostali bohaterami wyjątkowego kalendarza na rzecz dzieci walczących z nowotworami. Jak można go zamówić i dlaczego warto go kupić, przeczytacie w artykule poniżej.

Dzięki współpracy Fundacji Herosi z reprezentacją Polski w siatkówce oraz Polskim Związkiem Piłki Siatkowej powstała kolejna odsłona wyjątkowego, charytatywnego kalendarza, z którego całkowity zysk zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów nierefundowanej chemioterapii oraz diagnostyki genetycznej dla podopiecznych Fundacji Herosi z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka. Na potrzeby kalendarza powstały wyjątkowe zdjęcia autorstwa Sylwii Dąbrowy, przedstawiające siatkarzy i podopiecznych fundacji w baśniowej krainie.

Kalendarz charytatywny Herosi 2020 To już ósma odsłona charytatywnego kalendarza stworzonego przez Fundację Herosi. Jest to jedyny tego typu charytatywny projekt w Polsce z udziałem siatkarzy. W tym roku – podobnie jak w latach ubiegłych – do zdjęć pozowali fantastyczni sportowcy. Lista zaangażowanych w pomoc siatkarzy jest długa, ale to tylko pokazuje, jak wielkie serce ma każdy z nich. Do kalendarza na 2020 rok pozowali: Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Michał Kubiak, Fabian Drzyzga, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski, Bartosz Kwolek, Bartłomiej Bołądź, Jakub Kochanowski, Wilfredo León, Dawid Konarski, Grzegorz Łomacz, Tomasz Fornal, Mateusz Bieniek, Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski oraz trener Vital Heynen. Oczywiście sportowcom towarzyszyli podopieczni fundacji Herosi. Jak powiedziała nam w rozmowie Aneta Rostkowska – Rau, prezes fundacji, dzięki bardzo chętnie angażują się w takie akcje.

- Jak zwykle to była wielka przyjemność, dużo uśmiechu, dużo fajnej zabawy, mieliśmy chwilę czasu między treningami i fajnie go było właśnie spożytkować w taki sposób, żeby móc zrobić te zdjęcia, żeby powstał ten kalendarz i żeby móc pomóc dzieciakom – opowiadał Piotr Nowakowski, siatkarz, który brał udział w sesji zdjęciowej do kalendarza. Co roku zdjęcia wykonywane przez Sylwię Dąbrowę mają inną scenerię. W najnowszym kalendarzu jest to świat baśni, legend i bajek. Rysunki, które wzbogacają fotografie przygotowała Monika Różanek. - Mamy baśnie, legendy, podania, powieści…, czyli historie, w których może zatopić się zarówno dzieci, jak i dorośli. Inspiracje były rozliczne. Mamy Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę, Trzech Muszkieterów, Króla Artura, Czarnoksiężnika z krainy Oz – wylicza Monika Różanek, autorka rysunków do kalendarza. Zobacz jak wygląda kalendarz na 2020 rok:

Jak kupić kalendarz? Kalendarz kosztuje 50 zł, ale wszyscy chętni mogą przekazać także większą darowiznę. Stacjonarnie dostępny jest tylko w Warszawie. Znajdziecie go w SALONIE OPTYCZNYM Małgorzaty Berdychowskiej, ul Janowskiego 11 (Ursynów). Salon otwarty jest od poniedziałku-piątku 10:00-19:00, w sobotę 10:00-14:00. Zamówienie przez Internet Pieniądze należy przelać na konto fundacji Herosi: BGŻ BNP Paribas S.A.: 21 2030 0045 1110 0000 0391 5520

Dane odbiorcy: Fundacja Herosi, ul. Solec 81 B lok. A-51, 00-382 Warszawa Następnie należy przesłać maila na adres: kalendarz@herosi.eu z potwierdzeniem przelewu darowizny (dowolny format, np. pdf, jpg) oraz dane: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES DO WYSYŁKI (pełne dane: ulica, numer budynku, kod pocztowy, nazwa miejscowości), NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO DLA KURIERA

Wysyłka kurierska realizowana jest na bieżąco zgodnie z zamówieniami

Pieniądze z kalendarza pomagają dzieciom Jak już zostało wspomniane na początku, całkowity zysk z kalendarza na 2020 rok zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów nierefundowanej chemioterapii oraz diagnostyki genetycznej dla podopiecznych fundacji Herosi. Ale to już ósma odsłona akcji, dlatego za pieniądze z poprzednich edycji, fundacja zakupiła sprzęt medyczny o łącznej wartości przekraczającej 600 000 zł (m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, sprzęt do rehabilitacji kończyn po zabiegach onkologicznych czy pulsoksymetry).

- Wsparliśmy także remont w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka m.in. poprzez sfinansowanie montażu wentylacji i klimatyzacji o wartości 350 000 zł. Fundacja w ciągu dwóch ostatnich lat przeznaczyła na zakup nierefundowanych przez NFZ leków i chemioterapii dla pacjentów Kliniki ponad 200 000 zł – opowiada Aneta. O fundacji Herosi Fundacja już od 10 lat aktywnie pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz z domów dziecka. Wolontariusze realizują marzenia podopiecznych, organizują spotkania ze znanymi osobami, wyjazdy na mecze, treningi i koncerty. Regularnie odwiedzają dzieci w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu. Pomagają zarówno dzieciom. jak i ich rodzicom. Przekazują środki za zakup nierefundowanych leków, wspierają dzieci bezpośrednio na oddziale onkologii, ale i organizują aktywności dla rodziców (np. z okazji Dnia Mamy).

- Idea powstania Fundacji Herosi narodziła się ponad 10 lat temu i ściśle powiązana była z siatkarzami. Zawodnicy grający w tamtym czasie w reprezentacji Polski czy czołowych klubach Ligi Siatkówki – wyrazili chęć pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi pod sztandarem nowej fundacji. Bardzo szybko okazało się, że ich poparcie i zaangażowanie jest na wagę złota - bez tego, pewnie o „herosach” niewiele osób by usłyszało – podkreśla prezes fundacji. Nawiązując do działalności siatkarzy powstała nazwa fundacji, czyli Herosi – znakomici sportowcy, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając słabszym. Herosi to także dzieci walczące z chorobą nowotworową, ich rodzice, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami związanymi z leczeniem dzieci. Herosi to także wolontariusze, którzy w ślad za siatkarzami odwiedzają, pomagają dzieciom.

Więcej o fundacji Herosi przeczytacie na ich stronie internetowej herosi.eu oraz na ich profilu na Facebooku - www.facebook.com/FundacjaHerosi