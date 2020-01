Chcą uratować willę generalską na Bemowie. Każdy może się przyłączyć

Walczą o willę generalską na Bemowie

Powstała w roku 1927. Zaprojektował ją prawdopodobnie Aleksander Sygietyński. Przed wojną była częścią kompleksu mieszkalnego dla oficerów Wojska Polskiego. Po wojnie mieściła się w niej Wojskowa Centrala Handlowa. Kilka lat temu miasto przejęło ją od wojska. Mowa o willi generalskiej przy ul. Waldorffa 22 na Bemowie.

"Aż dziwi fakt, że cudowne Osiedle Przyjaźń, Osiedle Boernerowo czy kompleks willi generalskich przy ulicy Jerzego Waldorffa wciąż nie są w rejestrze zabytków, prawda? Tym gorzej, że stan techniczny niektórych z nich jest naprawdę zły. Pomóżcie nam uratować jedną ze wspomnianych wyżej willi i podpiszcie naszą petycję do władz miasta i dzielnicy" - czytamy na Facebooku Stowarzyszenia "Kamień i co".

Jego członkowie walczą o przedwojenny dworek. Przygotowali petycję (znajdziecie ją TUTAJ) do władz miasta, w którym nawołują o zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją i wpisanie go do rejestru zabytków.