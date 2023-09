Chciała uniknąć zderzenia z sarną. Auto dachowało i wpadło w stertę kamieni. Kierująca została ranna

- Aby uniknąć zderzenia, kobieta wykonała nagły manewr i hamowała, co doprowadziło to do utraty panowania nad autem. Hyundai dachował w przydrożnym rowie i uderzył w stertę kamieni. 35-latka, która sama podróżowała autem, została zabrana przez karetkę pogotowia ratunkowego do szpitala - poinformowała kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.