Chcieli zacząć nowe życie, a zostali oszukani. Policja apeluje o ostrożność w poszukiwaniach pracy

Policjanci z Sochaczewa niedaleko Warszawy otrzymali zgłoszenie od mężczyzny dotyczące oszustwa. Z ustaleń służb wynikało, że matka zgłaszającego dostała wiadomość przez komunikator internetowy z propozycją pracy na terenie Niemiec.

- Kobieta poinformowała, że warunkiem podjęcia pracy w Niemczech jest wpłacenie pieniędzy na określone konto bankowe. Miało to stanowić honorarium dla pośrednika i ubezpieczenie niezbędne w pracy. Na inne konto bankowe przelali środki za transport do Niemiec. Razem wpłacili kilka tysięcy złotych – podała asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji. – Następnie skontaktowała się z nimi osoba, która miała zapewnić im mieszkanie, a później jeszcze kierowca busa, który wypytywał o ilość rzeczy, które będą mieli do przewiezienia.